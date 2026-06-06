В Армении с помощью дронов будут следить и выявлять случаи подкупа избирателей

Антикоррупционный комитет Армении заявил, что сегодня и завтра проведет масштабные оперативно-следственные мероприятия, которые будут направлены исключительно на выявление и нейтрализацию лиц, вовлеченных в преступные схемы дачи и получения избирательных взяток.

«На основании многочисленных оперативно-разведывательных данных, полученных в последние месяцы, и предупреждений граждан, Антикоррупционный комитет РА сегодня и завтра проведет масштабные оперативно-разведывательные мероприятия на всей территории республики, используя весь арсенал средств, предусмотренных законодательством, и современное техническое оборудование - включая беспилотные летательные аппараты, которые будут направлены исключительно на выявление и нейтрализацию лиц, причастных к преступным схемам по даче и получению избирательных взяток», - говорится в заявлении.

Принимая во внимание наличие сотен оперативных данных о лицах, давших и получавших избирательные взятки, а также списков, содержащих данные о тысячах граждан, обнаруженных в результате обысков, Комитет призывает к бдительности и одновременно настоятельно призывает осознать неизбежность ответственности и окончательно отвергнуть порочное явление избирательного подкупа.

Источник: Арменпресс