На Бакинском бульваре проходит фестиваль классических и скоростных автомобилей

6 июня в Баку стартовал фестиваль Classics & Supercars.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, двухдневный фестиваль проходит на территории Приморского национального парка при совместной организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) и Nazar Holdings.

В течение двух дней на бакинском бульваре будут демонстрироваться классические автомобили, суперкары и спортивные автомобили.

На выставке представлена автомобильная коллекция Автомобильной федерации Азербайджана, а также транспортные средства владельцев автомобилей, зарегистрировавшихся для участия в мероприятии.

Экспонируемые на фестивале классические автомобили — это транспортные средства, выпущенные до 1986 года.

Классические автомобили — это редкие транспортные средства, отражающие историю и этапы развития автомобильной промышленности. Они отличаются своим уникальным дизайном и инженерными достижениями своего времени. Эти автомобили бережно сохраняются, реставрируются и демонстрируются коллекционерами и автолюбителями. Каждый классический автомобиль отображает историю своей эпохи.

Наряду с ретро-автомобилями на фестивале также представлены различные виды спортивных автомобилей и суперкаров, отличающиеся мощными двигателями и современными технологиями.

Таким образом, посетители фестиваля получили возможность ознакомиться как с современными автомобилями, отличающимися высокой скоростью и инновационными технологиями, так и с ретро-транспортом, ценным своей историей и элегантностью. Каждый из этих автомобилей, отражающих развитие автопрома и дух разных эпох, вызвал интерес у посетителей своими уникальными особенностями.

Выставка, начавшаяся в 11 часов утра, продлится 6 июня до 18:00, а 7 июня — до 16:00.