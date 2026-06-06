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В поселке Бина произошёл пожар в магазине стройматериалов - ВИДЕО

First News Media13:01 - Сегодня
В поселке Бина произошёл пожар в магазине стройматериалов - ВИДЕО

В поселке Бина Хазарского района произошёл пожар в магазине.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в магазине по продаже строительных материалов общей площадью 200 кв. м, было в короткие сроки ликвидировано. Удалось предотвратить распространение огня, в том числе на расположенный рядом частный жилой дом.

В результате пожара сгорели горючие конструкции магазина на площади 100 кв. м.

Оставшаяся часть магазина и прилегающий жилой дом были защищены от огня.

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