Уже завтра в Армении пройдут парламентские выборы, которые, судя по накалу страстей в их преддверии, обещают стать судьбоносными для самой страны и оказать определяющее влияние на дальнейшее региональное развитие.

Особенность этой предвыборной гонки стала очевидна: главным кандидатом, не участвующим в выборах, но определяющим их повестку, стал Азербайджан. Тема взаимоотношений с Баку проходила красной нитью в предвыборной платформе всех кандидатов. Это весьма примечательный и беспрецедентный для этого региона момент, когда ключевым фактором внутренней повестки стал не образ будущего самого армянского государства, а соседний Азербайджан. В отличие от азербайджанского политического поля, где армянская тематика не играет роль электорального триггера и не способна повлиять на настроения избирателей, в Ереване ситуация выглядит зеркально противоположной. Выступления, заявления и даже краткие месседжи президента Азербайджана Ильхама Алиева фактически диктуют динамику армянской предвыборной гонки. Любая фраза, звучащая из Баку, моментально подхватывается местными штабами, анализируется, интерпретируется и ложится в основу политических программ. Подобная асимметрия является прямым следствием кардинального изменения баланса сил в регионе, где возросший геополитический и военный авторитет Азербайджана закрепил за ним статус стороны, обладающей решающим словом. Осознание этого факта армянским обществом порождает глубокий внутренний кризис, на котором пытаются сыграть радикальные силы, выстраивая свои кампании на эксплуатации страхов населения.

Спекуляции на теме так называемой «азербайджанской угрозы» стали главным инструментом мобилизации электората для тех, кто пытается вернуться на политический олимп Армении. Между тем, официальный Баку неоднократно давал понять, что у него нет никаких планов нападения на Армению или посягательства на ее суверенную территорию. Военно-политические задачи Азербайджана были полностью решены в рамках восстановления собственной территориальной целостности и суверенитета, и теперь страна заинтересована исключительно в стабильности и запуске трансграничных логистических коридоров. Однако этот миролюбивый и прагматичный подход ставится под сомнение армянскими реваншистами во главе с Робертом Кочаряном, Нареком Карапетяном и их сторонниками. Пытаясь заработать политические очки, эти деятели сознательно искажают реальность, нагнетая истерию и обещая избирателям некий мир с Азербайджаном, но на их условиях. В Баку подчеркивают, что подобные иллюзии опасны в первую очередь для самой Армении, потому как если эти силы придут к власти и попытаются реализовать свои реваншистские планы на практике, ответ азербайджанской стороны будет незамедлительным, жестким и исчерпывающим.

В этом деструктивном поле особую активность проявляет блок «Сильная Армения», ведомый Нареком Карапетяном и подпитываемый крупным капиталом его дяди, российско-армянского олигарха Самвела Карапетяна. Данная политическая сила, стремясь перехватить ура-патриотическую повестку у старых реваншистских кланов, строит свою платформу на опасном популизме и сознательном затягивании Армении в геополитическую изоляцию. Требуя на дебатах резких, непродуманных шагов на внешнеполитическом треке и заигрывая с реваншистскими настроениями, Карапетяны фактически предлагают избирателям за контурной маской «социального благополучия» формулу нового регионального кризиса.

Для Баку очевидно, что за глянцевым брендом «Сильной Армении» скрывается попытка превратить страну в инструмент чужих олигархических игр, полностью лишенной самостоятельности. Подобный подход не оставляет места для прямого и конструктивного диалога, поскольку лидеры блока предпочитают консервировать в армянском обществе образ врага ради сиюминутных электоральных выгод, вместо того чтобы трезво готовить граждан к неизбежности мирного сосуществования.

Проблема заключается в том, что идеологическая платформа армянской оппозиции сегодня базируется на откровенной азербайджанофобии, которая насаждается в обществе системно и агрессивно. Кочарян в рамках своей предвыборной активности пытается позиционировать себя как единственного лидера, способного изменить условия будущего мирного соглашения. Буквально вчера он пообещал избирателям, что подпишет «достойный и обеспеченный международными гарантиями» договор с Азербайджаном, внеся туда некие «дополнения», от которых якобы Армения почувствует себя безопаснее. При этом экс-президент не скупился на жесткую критику действующего премьер-министра Никола Пашиняна, обвиняя его в выстраивании отношений с Баку по принципу «слуги и господина». Кочарян утверждает, что вернет Армении былое уважение и добьется «достойного мира», апеллируя к годам своего прошлого правления. Однако в Баку на эти обещания смотрят с обоснованным скептицизмом и предупреждают, что суть кочаряновских «дополнений» никого не интересует, если они будут хотя бы в минимальной степени оспаривать суверенитет Азербайджана над Карабахом или ущемлять национальные интересы республики. Любая попытка пересмотреть статус освобожденных территорий автоматически обнулит мирный процесс, и никакого договора с реваншистским руководством подписано не будет.

Более того, сама фигура Кочаряна как потенциального партнера по переговорам вызывает в Азербайджане глубокое отторжение. Человек, стоявший у истоков сепаратизма, причастный к депортации азербайджанского населения и несущий прямую ответственность за массовую гибель мирных жителей, априори обладает нулевым кредитом доверия. Когда Кочарян заявляет, что политик, спровоцировавший войну и территориальные потери, не имеет морального права даже произносить слово «мир», он, по сути, выносит приговор самому себе. Именно его политика замораживания конфликта, отказа от компромиссов и удержания оккупированных земель сделала масштабное военное столкновение неизбежным. Вся его карьера была построена на разжигании войны, и его сегодняшние попытки примерить на себя роль миротворца выглядят как циничная манипуляция.

Утверждения Кочаряна о том, что в период его президентства в регионе царил стабильный мир, который он обещает повторить, являются сознательной и наглой ложью, рассчитанной на короткую память избирателей. То, что происходило в те годы, в международном праве и военной терминологии классифицируется как режим прекращения огня, но никак не мир. На протяжении десятилетий на линии соприкосновения армянская сторона провоцировала регулярные перестрелки, диверсионные вылазки, в результате которых еженедельно гибли солдаты с обеих сторон. Это было состояние перманентной латентной войны, истощавшей ресурсы региона. Сегодня такая модель «мира» полностью изжила себя и не имеет шансов на возвращение. Азербайджан окончательно ликвидировал сепаратистское гнездо, очистил свои земли от незаконных вооруженных формирований и установил полный контроль над государственными границами. Попытки вернуть регион в состояние хрупкого статус-кво тех времен — это утопия, которая приведет лишь к новой катастрофе для армянской стороны.

Критикуя Пашиняна за уступчивость, Кочарян, Карапетян и иже с ними забывают, что нынешняя мирная повестка действующего правительства Армении и без того содержит немало спорных моментов и шероховатостей, которые Баку стремится преодолевать в ходе двусторонних контактов. Собственно, из-за наличия сохраняющихся разногласий мирный договор и не подписан до сих пор, хотя текст его уже год как парафирован. Если же к власти придет лидер с позицией Кочаряна-Карапетяна, их подход окажется бесконечно далек от тех реалий, которые Азербайджан готов обсуждать. Это не просто затормозит подписание документов, а создаст непреодолимый дипломатический тупик. Попытки Кочаряна убедить армянское общество в том, что при его правлении Баку не решился бы на проведение военной операции, строятся на мифе о его личной «непобедимости» и «авторитете». Его слова о том, что Алиев не напал бы на руководимую им Армению, опровергаются ходом новейшей истории. В реальности Азербайджан планомерно модернизировал армию и ждал исторического момента не из-за «страха» перед конкретными фамилиями в Ереване, как это пытаются преподнести реваншисты, а ради обеспечения стопроцентной эффективности своих действий.

Исторические факты демонстрируют истинное поведение Кочаряна и его соратников в моменты реального кризиса. Во время 44-дневной войны осенью 2020 года Роберт Кочарян, а также другой бывший президент Серж Саргсян и экс-министр обороны Сейран Оганян демонстративно прибыли в Карабах, пытаясь изобразить военное руководство и поднять боевой дух распадающейся армии. Азербайджанское командование оперативно получило информацию об их точном местонахождении и разработало план операции по их захвату. Однако, согласно имеющимся данным, Кочарян был своевременно предупрежден о готовящемся захвате по каналам российской разведки и спешно покинул зону боевых действий, уехав в Ереван. За ним потянулись и остальные. Эта трусость лидеров, бросивших своих солдат в самый критический момент, показывает реальную цену их предвыборной решимости. В Баку подчеркивают, что тот факт, что этим деятелям тогда удалось избежать ареста, является временным обстоятельством. Азербайджанское правосудие работает системно, и те, на ком лежит вина за преступления против человечности в Ходжалы и других регионах, рано или поздно займут свои места в бакинских пенитенциарных учреждениях рядом с уже задержанными лидерами сепаратистов.

Кочарян считает себя героем, однако наружу начинают выходить специфические подробности его деятельности в период Первой Карабахской войны, которые проливают свет на его методы борьбы за власть. Издание Minval Politika, ссылаясь на свои источники и материалы допросов армянских военных преступников, находящихся под арестом в Баку, раскрыл шокирующие факты. Согласно этим показаниям, в 1992–1993 годах во время ожесточенных боев на Агдере-Кяльбаджарском направлении между Кочаряном и министерством обороны Армении возникли серьезные тактические и политические разногласия. Чтобы доказать военному руководству в Ереване свою незаменимость и единоличное право на лидерство в регионе, Кочарян организовал преднамеренную утечку оперативной информации азербайджанской стороне. В результате этого предательства отряд численностью около ста армянских военнослужащих оказался в ловушке, был полностью окружен азербайджанскими подразделениями и ликвидирован. Использование жизней собственных соотечественников в качестве разменной монеты во внутриполитических интригах наглядно характеризует цинизм этого человека.

Таким образом, завтрашние выборы в Армении выходят далеко за рамки обычного внутриполитического процесса. Для Азербайджана и всего региона это станет показателем того, по какому пути готово двигаться армянское общество. Выбор стоит жестко: либо признание новых геополитических реалий, прагматичный отказ от территориальных претензий и постепенная интеграция в региональные экономические проекты, либо возвращение к реваншистским лозунгам, которые неизбежно приведут к новому витку эскалации и окончательной потере армянской государственности. Сам факт того, что фигура азербайджанского лидера и позиция Баку занимают центральное место в дебатах всех без исключения армянских партий, доказывает, что Азербайджан добился своей стратегической цели. Страна стала настолько сильной, что ее воля и ее интересы теперь являются определяющим фактором для внутренней политики ее соседей, вне зависимости от того, кто именно займет кресла в парламенте в Ереване.