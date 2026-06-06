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Бразильская авиакомпания Azul сокращает число рейсов из-за цен на топливо

First News Media17:28 - Сегодня
Бразильская авиакомпания Azul сокращает число рейсов из-за цен на топливо

Бразильская авиакомпания Azul расширяет программу сокращения провозных мощностей на фоне роста цен на авиационное топливо, вызванного ситуацией вокруг Ирана. Об этом сообщает генеральный директор компании Джон Роджерсон.

По словам руководителя, авиаперевозчик продолжит планомерно уменьшать количество рейсов ради сохранения ликвидности в условиях неопределенности. Роджерсон подчеркнул, что крупнейшие мировые авиакомпании уже снижают объемы перевозок, адаптируя предложение к спросу на фоне растущих затрат, и Azul намерена придерживаться аналогичной стратегии.

Глава компании признал, что при принятии первых решений о сокращениях руководство исходило из прогнозов о скором завершении конфликта. Однако из-за его затягивания авиаперевозчик продолжит точечно корректировать частоту полетов, оставляя в расписании только экономически целесообразные маршруты. Большая часть оптимизации во втором квартале затронула международные направления. Дальнейшие шаги коснутся сокращения частоты внутренних рейсов, при этом Azul постарается избежать полного отказа от обслуживания конкретных городов.

Источник: Reuters

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