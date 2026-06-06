Папа Римский Лев XIV сказал, что будет болеть за команды во время чемпионата мира по футболу, в том числе за сборную США, но не знает, сколько матчей сможет посмотреть.

Об этом пишет газета La Repubblica, чей корреспондент находился на борту самолета в составе сопровождающего понтифика пресс-пула в его поездке в Испанию.

Направляясь в Мадрид, первый пункт назначения 6-дневнего вояжа, Лев XIV отдал предпочтение футбольной команде испанской столицы. На вопрос журналистов на матче между "Реалом" и "Барселоной" за кого бы он болел, понтифик ответил, что "Папа Римский болеет за все команды, а Превост (фамилия понтифика - прим. ТАСС) - за "Реал Мадрид".

Ранее в ответ на вопрос, за кого он будет болеть на мировом первенстве, которое частично пройдет на его родине - в США (наряду с Канадой и Мексикой), Лев XIV признался, что между американской сборной и командой Перу, вероятно, выберет вторую. До избрания на папский престол Превост был долгие годы миссионером в Перу. Он имеет гражданство этой страны и прекрасно владеет испанским языком. Все его выступления в Испании предусмотрены на испанском.

Известно, что в Риме до избрания Папой Превост посещал матчи столичной "Ромы". Сам понтифик играет в теннис и занимается конной ездой.

Источник: ТАСС