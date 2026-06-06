Ясамальская ИВ отреагировала на новость о «незаконном сносе» жилья - ФОТО

В социальных сетях распространилась информация о сносе неизвестными людьми квартиры, расположенной в Ясамальском районе Баку на улице Зяргярпалан 29, без ведома ее владельца.

В сообщении в связи с этим Исполнительной власти Ясамальского района говорится, что на указанной территории осуществляется снос зданий, срок эксплуатации которых истек, находящихся в аварийном состоянии и «наносящих ущерб эстетическому облику города». Этот процесс проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства и с выплатой жителям соответствующих компенсаций, утверждает Ясамальская ИВ.

Она отмечает, что владелец упомянутой квартиры Н.Набиев 23 апреля текущего года подписал соответствующий протокол согласия, тем самым согласившись с предложенной ему суммой компенсации. По этой причине утверждения о проведении сноса без ведома и согласия собственника квартиры не соответствуют действительности, говорится в сообщении.

«В то же время подчеркиваем, что работы по сносу на данной территории осуществляются при участии профильных структур, на основе взаимного согласия сторон и в порядке, соответствующем требованиям законодательства», - резюмировали в ИВ.