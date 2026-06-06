МВД Армении обнародовало число избирателей

МВД Армении опубликовало официальное число избирателей за день до парламентских выборов в стране.

Согласно реестру ведомства, число избирателей составляет 2 млн 485 тыс. 851, что на 619 больше, чем неделей ранее.

Из указанного числа 22 734 человека приписаны к избирательным участкам по месту фактического временного пребывания, 492 – не имеют прописки, 8 – испытывают сложности с передвижением.

В выборах примут участие 16 партий и 2 блока.

Источник: Sputnik Армения