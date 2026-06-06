О состоянии граждан Азербайджана, пострадавших в результате атаки БПЛА на суда в Азовском море - ФОТО

Состояние двоих граждан Азербайджана, получивших ранения в результате атаки БПЛА на судно в Азовском море, оценивается как средней степени тяжести, еще двоих — как нормальное.

Об этом АПА сообщил глава азербайджанской общины в Ейске Фархад Мамедов.

Он рассказал, что навестил соотечественников, проходящих лечение в травматологическом отделении Ейской центральной больницы, и обеспечил их первоочередные нужды. Он подчеркнул, что граждане Азербайджана Рашад Мадатханов, Самид Ибадлы, Эмин Валехов и Намиг Джафарли находятся под наблюдением врачей.

Пострадавшие граждане Азербайджана в беседе с АПА также отметили, что чувствуют себя нормально и продолжают лечение в больнице. Они добавили, что их навестили представители азербайджанской диаспоры в Ейске и сотрудники посольства Азербайджана в России, которые поинтересовались их потребностями.

Сообщается, что граждан Азербайджана выпишут из больницы в понедельник, однако процесс выписки немного затянется из-за отсутствия при них документов (они были утеряны на судне во время атаки БПЛА — прим. ред.).

Было подчеркнуто, что посольство Азербайджана уже работает над обеспечением пострадавших необходимыми документами.