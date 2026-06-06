 В мае в Баку и на Абшероне выпало осадков в 7 раз больше нормы | 1news.az | Новости
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В мае в Баку и на Абшероне выпало осадков в 7 раз больше нормы

First News Media13:10 - Сегодня
В мае в Баку и на Абшероне выпало осадков в 7 раз больше нормы

В мае в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха в течение 22 дней превышала климатическую норму, а в течение 9 дней была ниже нормы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, средняя месячная температура составила +18 °C, что на 1 °C выше климатической нормы.

Максимальная температура на полуострове была зафиксирована 13 мая в поселке Маштага и составила +32 °C, а в регионах страны — 28 мая в Кюрдамире, где воздух прогрелся до +33 °C. Минимальная температура в Баку и на Абшероне была зарегистрирована 5 мая в Маштаге (+9 °C), а в высокогорных районах — 9 мая в Шахдаге, где столбики термометров опустились до −2 °C.

Назим Махмудов отметил, что в течение месяца в ряде дней наблюдалась дождливая погода, а в горных районах выпадал мокрый снег и снег. В отдельных районах осадки носили ливневый и интенсивный характер.

По его словам, в общей сложности осадки наблюдались в регионах страны на протяжении 31 дня. Наибольшее количество осадков выпало в Баку и на Абшероне — 148 мм, что составляет 749% месячной нормы. В Балакен-Шекинской зоне (Кишчай-Шеки) выпало 206 мм осадков, или 199% нормы, а в Лянкяран-Астаринской зоне (Билясувар) — 85 мм, или 265% месячной нормы.

В результате снегопадов максимальная высота снежного покрова была зафиксирована 9 мая в Шахдаге и составила 9 см.

Глава службы также сообщил, что в мае в различных районах Азербайджана отмечались случаи выпадения града. Он наблюдался на территории Баку и Абшерона, а также в Гедабее, Шамкире, Шуше, Лачине, Габале, Шеки, Гахе, Балакене, Загатале, Ярдымлы, Гусаре, Исмаиллы, Агстафе, Дашкесане, Кельбаджаре и других районах.

Диаметр градин в большинстве случаев составлял от 4 до 20 мм. Самый крупный град был зафиксирован 29 мая в селах Гарабулаг и Бёюк Сёюдлю Огузского района, где размер градин достигал 15–30 мм.

Кроме того, по словам Назима Махмудова, в мае 2026 года в связи с ветреной погодой было объявлено 10 предупреждений жёлтого и оранжевого уровней.

В Баку и на Абшероне ветреная погода наблюдалась 11 дней, в регионах страны — 18 дней. Максимальная скорость ветра как в столице, так и в регионах достигала 28 м/с.

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