Приехавших из России армян предупредили о военных сборах
Прокуратура Армении предупредила граждан об ответственности за неявку на военные сборы.
Как пишут армянские СМИ, уклонение от участия в сборах может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком от 1 до 3 лет.
В ведомстве напомнили, что ещё 8 января правительство объявило военные сборы для рядовых, прапорщиков и офицеров первой и второй категорий.
Согласно законодательству Армении, гражданин, находящийся на территории страны, обязан явиться к месту воинского учёта после получения соответствующей повестки.
Ранее провластные армянские паблики сообщали, что власти якобы ограничили выезд из страны для граждан Армении призывного возраста, недавно прибывших из России.
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