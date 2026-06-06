Приехавших из России армян предупредили о военных сборах

Прокуратура Армении предупредила граждан об ответственности за неявку на военные сборы.

Как пишут армянские СМИ, уклонение от участия в сборах может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком от 1 до 3 лет.

В ведомстве напомнили, что ещё 8 января правительство объявило военные сборы для рядовых, прапорщиков и офицеров первой и второй категорий.

Согласно законодательству Армении, гражданин, находящийся на территории страны, обязан явиться к месту воинского учёта после получения соответствующей повестки.

Ранее провластные армянские паблики сообщали, что власти якобы ограничили выезд из страны для граждан Армении призывного возраста, недавно прибывших из России.