В Баку утвержден календарь чемпионата мира по човгану

Стал известен календарь чемпионата мира по човгану, который пройдет в Баку с 7 по 13 июня. Матчи группового этапа состоятся с 7 по 11 июня.

Полуфинальные встречи пройдут 12 июня, а финал и матч за третье место состоятся 13 июня.

В турнире примут участие 10 национальных команд, разделенных на две группы. В группу А вошли сборные Нигерии, Уругвая, Турции, Нигера и Польши.

В группе В сыграют сборные Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Чили и Кувейта.

Все матчи чемпионата мира пройдут в центре конного спорта "Бина".

Источник: İdman.Biz