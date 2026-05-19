Пашинян призвал армян забыть о Ване, Карабахе и Нахчыване

Армянский народ должен отказаться от психологии временной остановки и воспринимать Республику Армения как родину и пристанище.

Об этом, по сообщению Арменпресс, заявил премьер-министр, председатель партийного совета «Гражданский договор» Никол Пашинян.

«Мы должны наконец зафиксировать, что процесс поиска родины завершен. Мы нашли свою родину, и это Республика Армения», — сказал премьер-министр.

По его словам, если идея возвращения в прежние места проживания будет продолжать жить в подсознании людей, то Республика Армения будет восприниматься не как родина, а как временная остановка. «Если в нашем подсознании постоянно присутствует мысль о необходимости вернуться в Ван, Муш, Карабах, Нахчыван, мы начинаем воспринимать нашу страну как перевалочный пункт», — отметил он.

Пашинян сравнил это с ощущением остановки на пути, когда человек не может полностью отдохнуть или почувствовать себя в безопасности. «Суть сегодняшнего политического процесса в том, что мы меняем восприятие Республики Армения с остановки на пункт назначения. Мы пришли, люди», — сказал премьер-министр.

Он также обратился к карабахским армянам, отметив, что им тоже необходимо изменить восприятие остановки и обосноваться в Армении. «Теперь они пришли сюда, и мы хотим, чтобы эти люди обосновались, как мы, обосновались, чтобы они изменили восприятие остановки на пункт назначения», — сказал Пашинян.