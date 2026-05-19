Меган Маркл показала редкие свадебные фото в годовщину брака с принцем Гарри - ФОТО

Меган Маркл отметила восьмую годовщину свадьбы с принцем Гарри публикацией редких архивных снимков.

В своих соцсетях герцогиня Сассекская поделилась ностальгической подборкой фотографий с их торжественной церемонии, прошедшей в Виндзорском замке - на свадьбе пары, напомним, выступал Элтон Джон.

На кадрах, опубликованных М.Маркл, можно увидеть моменты праздника - танцы молодожёнов и их поцелуи. Пост она лаконично подписала: «Сегодня восемь лет назад».