Гюльшан Рзаева: «Опыт Азербайджана в Карабахе может стать моделью для постконфликтных стран»

«Урбанизация влияет на климат, а изменение климата, в свою очередь, оказывает воздействие на города. Эти две повестки дня глубоко взаимосвязаны и должны рассматриваться совместно на скоординированной основе».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила Гюльшан Рзаева, руководитель аппарата Комитета и заместитель координатора Всемирного форума городов, выступая на панельной сессии «Климатические действия во благо мира: городские решения для хрупких и затронутых конфликтами регионов» в рамках третьего дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, обсуждаемая инициатива представляет особую важность, поскольку Азербайджан накопил значительный опыт в области реконструкции и развития на территориях Карабаха и Восточного Зангезура, подвергшихся масштабным разрушениям за долгие годы оккупации. Сегодня на этих землях ведутся широкомасштабные восстановительные работы.

«Опираясь на этот опыт, Азербайджан формирует модель, которая может послужить ценным уроком для других посткризисных и постконфликтных стран, сталкивающихся с аналогичными вызовами. Данные усилия направлены не просто на восстановление физической инфраструктуры — речь идет о возрождении городов и общин, восстановлении жизней и, в конечном счете, о вкладе в укрепление мира в регионе.

Этот подход включает в себя несколько ключевых аспектов. Во-первых, города восстанавливаются практически с нуля на основе современных принципов градостроительства, ориентированных на человека. Во-вторых, развитие infrastructure выходит за рамки сугубо технических задач, интегрируя принципы доступности, инклюзивности и комплексного пространственного планирования. С точки зрения Госкомитета по градостроительству и архитектуре, подобные инициативы служат двум фундаментальным целям: созданию устойчивой городской среды и укреплению мира в регионах их реализации. Представленная инициатива как раз и отражает это широкое видение.

Таким странам необходимо привлекать инвестиции для развития городов и общин. Им требуются механизмы, гарантирующие соответствие проектов международным стандартам и ожиданиям финансовых институтов.

Инклюзивность данной инициативы заключается именно в этих целях: во-первых, поделиться моделью и опытом Азербайджана; во-вторых, помочь мобилизовать финансовые ресурсы для практических решений; и в-третьих, оказать странам поддержку посредством разработки стандартов, контроля качества и создания надежных рамочных основ для реализации.

Ожидается, что после того, как стандарты, рамочные основы и практические механизмы будут полностью сформированы в партнерстве с международными заинтересованными сторонами, они станут ценным инструментом для global-сообщества в решении задач городского развития в хрупких и постконфликтных условиях. Самое главное — города, столкнувшиеся с такими вызовами, получат платформу, к которой они смогут обратиться за решениями, поддержкой и партнерством», - отметила Гюльшан Рзаева.