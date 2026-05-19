Президент Маврикия ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət в Баку - ФОТО
Президент Республики Маврикий Дарамбер Гохул, находящийся с визитом в нашей стране для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов Организации Объединенных Наций (WUF13), ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев подробно проинформировал гостя о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе Президента Ильхама Алиева, и проектах, реализуемых в сфере инноваций.
Гостю была представлена презентация о различных технологических решениях, применяемых в деятельности центров ASAN xidmət. Было доведено до внимания, что c целью экспорта нашего национального бренда ASAN в качестве интеллектуального продукта подписаны договоры более чем с 30 странами и международными организациями.
Президент Маврикия выразил заинтересованность в применении опыта азербайджанского ASAN xidmət в своей стране.
Гость также ознакомился с деятельностью Центра инкубации и акселерации INNOLAND, выездной службы ASAN xidmət и юридического лица публичного права ABAD.