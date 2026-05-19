Эльчин Аллахвердиев: «Восстановление затронутых конфликтами регионов должно выходить за рамки реконструкции инфраструктуры»

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил начальник Управления климатической дипломатии Министерства иностранных дел (МИД) Республики Азербайджан Эльчин Аллахвердиев, выступая на панельной сессии «Климатические действия во благо мира: городские решения для хрупких и затронутых конфликтами регионов» в рамках третьего дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Эльчин Аллахвердиев подчеркнул, что во многих уязвимых и затронутых конфликтами регионах восстановление должно выходить за рамки одной лишь реконструкции физической инфраструктуры. Миростроительство требует большего упора на устойчивость к внешним факторам, обеспечение устойчивым жильем и создание условий, способствующих безопасному и достойному возвращению пострадавших общин. В этом отношении пересечение вопросов климата, конфликтов и городского планирования имеет особое значение.

«Азербайджан совместно с ООН-Хабитат и Международной организацией по миграции, при непосредственном участии Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, запустил инициативу "Умные устойчивые поселения для безопасного возвращения" в рамках WUF13 в Баку. Мы также рады поддержке Бакинского климатического хаба мира, который выступил одним из соавторов данной инициативы», — сообщил представитель министерства.

Данная инициатива призвана стимулировать международный диалог по интеграции подходов и практических решений в области реконструкции, обеспечения жильем и восстановления в постконфликтных условиях. По этой причине организаторы убеждены, что рассмотрение этих вопросов в рамках WUF13 является особенно своевременным», - отметил Э. Аллахвердиев.