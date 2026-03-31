Горбатый кит Тимми вновь застрял на мелководье Висмарского залива

Горбатый кит, который ранее пытался покинуть Висмарский залив на западе Балтийского моря, снова оказался на мелководье.

Как сообщил министр окружающей среды земли Мекленбург‑Передняя Померания Тиль Бакхаус, кит отклонился от маршрута и заплыл в залив Кирхзее, где застрял.

Морской биолог из экологической организации Greenpeace Тило Маак подтвердил, что ситуация не изменилась: животное вновь оказалось на отмели, но при желании сможет отплыть.

По информации журнала Focus-online, кит около двух часов перемещается по заливу у острова Пёль, доходя до гавани Кирхдорфа и снова застревая.

Животное весом примерно 15 тонн впервые заметили на отмели у общины Тиммендорфер-Штранд 23 марта. В спасательной операции 26 марта использовали два экскаватора, чтобы прорыть канал вокруг кита. 27 марта он смог вернуться в открытое море, но вскоре снова оказался на мелководье. К 28 марта кит отплыл на глубину, но затем вновь застрял. 30 марта поступила информация о его движении, однако направление оставалось неизвестным.

В СМИ кит получил прозвище «Тимми» по названию общины, где впервые появился.



