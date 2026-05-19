Между Азербайджаном и Суданом вводится взаимный безвизовый режим для владельцев диппаспортов - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджан Джейхун Байрамов провёл встречу с находящимся с визитом в стране министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мохиеддином Салем Ахмед Ибрагимом.

Oб этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы политической, экономической, гуманитарной и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Суданом. С удовлетворением было отмечено, что в следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Министры подчеркнули, что активизация политического диалога, взаимные визиты и политические консультации между внешнеполитическими ведомствами вносят важный вклад в развитие сотрудничества. В этом контексте была особо отмечена важность взаимной поддержки и взаимодействия в рамках международных организаций, в частности Организации Объединённых Наций, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Стороны также рассмотрели возможности сотрудничества в сферах энергетической безопасности, зелёной энергетики, сельского хозяйства, инвестиций, образования и гуманитарной области. Суданская сторона выразила интерес к опыту Азербайджана в сфере государственного управления, цифрового развития, инфраструктурного строительства и постконфликтного восстановления. Была выражена благодарность Азербайджану за предоставление образовательных стипендий суданским студентам. Кроме того, с удовлетворением были отмечены гуманитарная помощь Азербайджана Судану в связи с наводнениями и пандемией COVID-19.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период, мерах по борьбе с минной угрозой, а также значении региональных транспортных и коммуникационных проектов.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам и вызовам региональной и международной безопасности.

В ходе встречи были обсуждены и другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита министры подписали соглашение между правительствами Азербайджана и Судана о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований.