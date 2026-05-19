 Между Азербайджаном и Суданом вводится взаимный безвизовый режим для владельцев диппаспортов - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Между Азербайджаном и Суданом вводится взаимный безвизовый режим для владельцев диппаспортов - ФОТО

First News Media23:00 - 19 / 05 / 2026
Между Азербайджаном и Суданом вводится взаимный безвизовый режим для владельцев диппаспортов - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджан Джейхун Байрамов провёл встречу с находящимся с визитом в стране министром иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мохиеддином Салем Ахмед Ибрагимом.

Oб этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы политической, экономической, гуманитарной и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Суданом. С удовлетворением было отмечено, что в следующем году исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Министры подчеркнули, что активизация политического диалога, взаимные визиты и политические консультации между внешнеполитическими ведомствами вносят важный вклад в развитие сотрудничества. В этом контексте была особо отмечена важность взаимной поддержки и взаимодействия в рамках международных организаций, в частности Организации Объединённых Наций, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Стороны также рассмотрели возможности сотрудничества в сферах энергетической безопасности, зелёной энергетики, сельского хозяйства, инвестиций, образования и гуманитарной области. Суданская сторона выразила интерес к опыту Азербайджана в сфере государственного управления, цифрового развития, инфраструктурного строительства и постконфликтного восстановления. Была выражена благодарность Азербайджану за предоставление образовательных стипендий суданским студентам. Кроме того, с удовлетворением были отмечены гуманитарная помощь Азербайджана Судану в связи с наводнениями и пандемией COVID-19.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период, мерах по борьбе с минной угрозой, а также значении региональных транспортных и коммуникационных проектов.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам и вызовам региональной и международной безопасности.

В ходе встречи были обсуждены и другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках визита министры подписали соглашение между правительствами Азербайджана и Судана о взаимном освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований.

Поделиться:
799

Актуально

Общество

В Баку стартовал четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов 

Общество

Где платят больше всего в Азербайджане: названы лидеры и отрасли с самыми низкими ...

Политика

Шамиль Айрым: Азербайджан и Турция продолжат укреплять свое братство во всех ...

В мире

Между Баку и Тбилиси будет курсировать современный поезд Stadler - ФОТО

Политика

Шамиль Айрым: Азербайджан и Турция продолжат укреплять свое братство во всех сферах - ФОТО

Между Азербайджаном и Суданом вводится взаимный безвизовый режим для владельцев диппаспортов - ФОТО

Баку–Тбилиси–Баку: поезда будут курсировать ежедневно

Эмин Амруллаев встретился с новоназначенным заместителем гендиректора ЮНЕСКО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Вынесен приговор мужчине, который обрил и избил жену

На платформу «mygov» интегрированы новые услуги для автовладельцев и водителей

AZAL: Распространяющиеся в соцсетях кадры не соответствуют действительности - ВИДЕО

В Баку выпало почти в три раза больше месячной нормы осадков

Последние новости

Кайли Миноуг впервые сообщила о повторном онкологическом диагнозе - ВИДЕО

Сегодня, 13:02

Мари Хукман: «Для меня большая честь быть в Баку - это прекрасный город с интересной исторической архитектурой»

Сегодня, 12:57

Светлана Дружинина записала видео из бакинского аэропорта и вспомнила съёмки в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 12:48

Представитель ООН: «Баку стал исключительной платформой для взаимодействия ключевых мировых игроков в сфере урбанистики»

Сегодня, 12:43

Станьте владельцем квартиры в Ясамале по выгодным ценам - ФОТО

Сегодня, 12:25

Министр Зимбабве высоко оценил успехи Азербайджана в развитии жилищного сектора - ЭКСКЛЮЗИВ

Сегодня, 12:22

Путин и Си договорились о «чем-то очень важном»

Сегодня, 12:18

Пашинян заявил, что отберет завод «Араратцемент» у Царукяна

Сегодня, 12:12

КСИР пригрозил расширением войны в случае новой атаки США на Иран

Сегодня, 12:07

Пашинян назвал Самвела Карапетяна секретным сотрудником ФСБ России

Сегодня, 11:47

Агакерим Самедзаде: «Азербайджан и Турция создали совместный центр выращивания саженцев в Джебраиле»

Сегодня, 11:40

В Казахстане на побережье Каспия нашли 35 погибших тюленей

Сегодня, 11:38

Пашинян: Мы не можем ставить наши интересы ниже интересов России

Сегодня, 11:35

Агакерим Самедзаде: «Необходимо поддерживать четкий баланс между ростом городов и защитой природы»

Сегодня, 11:30

Парламент Казахстана принял закон о президенте и институте вице-президента

Сегодня, 11:25

Шрути Нараян: «Городской дизайн и строительные участки необходимо планировать с учетом экологических подходов»

Сегодня, 11:22

Минюст США гарантировал Трампу и его семье защиту от налоговых разбирательств

Сегодня, 11:17

Эпоха «Barbie Girl» закончилась: Aqua объявила о завершении карьеры спустя 30 лет - ВИДЕО

Сегодня, 11:10

Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию о становлении многополярного мира

Сегодня, 11:07

В Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня, 11:02
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25