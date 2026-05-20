Шрути Нараян: «Городской дизайн и строительные участки необходимо планировать с учетом экологических подходов»

«Мы убеждены, что первым шагом к системному внедрению природоориентированных решений является подход, основанный на данных и доказательной базе».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила Шрути Нараян Управляющий директор по связям с регионами и мэрами городов в организации C40 Cities выступая на панельной сессии «Жилье как передовой рубеж в борьбе с изменением климата», в рамках четвертого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По её словам, абсолютно критически важно понимать специфику каждого конкретного города: какие именно природоориентированные решения необходимы, где они нужны и почему.

«По нашему мнению, это должно вытекать из планирования климатических действий, сочетающего в себе как меры по смягчению последствий изменений климата, так и повышение устойчивости к ним», — отметила она.

Ш. Нараян добавила, что, исходя из этого, фокус смещается на системную интеграцию природоориентированных решений в процессы городского планирования и их практическую реализацию. По её мнению, это важнейший компонент создания климатически устойчивых городов, который одновременно обеспечивает прочную социальную инфраструктуру для жилищного сектора.

«Как показало наше обсуждение в течение последних нескольких дней, эти вопросы невозможно рассматривать изолированно друг от друга. Климатическая устойчивость и обеспечение жильем должны рассматриваться в тесной взаимосвязи», — подчеркнула представитель C40 Cities.

Она отметила, что сегодня уже есть примеры многих городов, избравших именно такой подход. Так, некоторые из них проанализировали, как можно планировать строительные участки и городской дизайн, чтобы более эффективно внедрять природоориентированные решения.

«Мы также видим примеры таких городов, как Медельин, которые впоследствии признали, что их городская среда не включала в себя достаточного количества элементов зеленой инфраструктуры, вертикального озеленения зданий или мер по регенерации городской среды. Инициатива Медельина по созданию "зеленых коридоров" стала ярким примером — проектом, на который сегодня ориентируются и который адаптируют к своим условиям многие города мира», - заключила Шрути Нараян.