Эпоха «Barbie Girl» закончилась: Aqua объявила о завершении карьеры спустя 30 лет - ВИДЕО

Датская бабблгам-поп-группа Aqua объявила о завершении своей концертной деятельности после многолетней карьеры на сцене.

Как говорится в заявлении участников коллектива, опубликованном в социальной сети Instagram, решение принято после «многих невероятных лет» совместной работы и многочисленных мировых гастролей.

«После многих невероятных лет мы решили закрыть главу Aqua как концертной группы. Aqua была огромной частью нашей жизни, и вместе мы пережили больше, чем могли когда-либо представить», - отмечается в обращении.

Музыканты подчеркнули, что за время существования проекта им удалось выступить по всему миру, собрать многомиллионную аудиторию и создать большое количество воспоминаний.

«Когда вы так долго вместе, вы также понимаете, когда приходит время беречь то, что вы создали. Для нас это правильный момент попрощаться, пока воспоминания остаются сильными, а любовь к музыке, истории и друг к другу - неизменной», — говорится в заявлении.

Участники группы поблагодарили поклонников за поддержку на протяжении 30 лет, отметив энергию, любовь и верность аудитории.

«Только любовь и благодарность. Бесконечная любовь», - заключили они.

Группа Aqua была образована в 1994 году и получила мировую известность благодаря хитам Barbie Girl, Doctor Jones и Turn Back Time.

Напомним, что в 2025 году Aqua впервые выступила в Баку – произошло это в рамках международного музыкального фестиваля DREAM FEST.