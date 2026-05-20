Минюст США гарантировал Трампу и его семье защиту от налоговых разбирательств

Президент США Дональд Трамп и его семья получили иммунитет от любых текущих налоговых разбирательств.

Об этом говорится в директиве американского министерства юстиции.

Согласно документу, подписанному исполняющим обязанности генпрокурора США Тоддом Бланшем, власти страны будут «навсегда лишены права преследовать в судебном порядке или добиваться рассмотрения» текущих налоговых исков в отношении Трампа, членов его семьи и связанного с ней бизнеса. Положение было включено в качестве дополнения к сделке, в рамках которой американский лидер отозвал иск к Федеральной налоговой службе США в размере $10 млрд в обмен на создание фонда на $1,8 млрд для лиц, которые, по мнению республиканца, пострадали от политических преследований.

По информации газеты The New York Times, такое решение Минюста освобождает лидера страны от потенциальной выплаты порядка $100 млн по итогам аудита, касающегося возврата налогов в размере $72,9 млн, который он оформил и получил с 2010 года. Эта сумма составляет подоходный налог и проценты, уплаченные им с 2005 по 2008 год в бытность ведущим реалити-шоу «Ученик». Президент США обосновал запрос на возврат налогов тем, что его бизнес, в частности казино и небоскреб в Чикаго, принесли ему колосальные убытки. Позднее он вновь заявил об убыточности чикагской башни и казино. Налоговая служба предположила, что политик попытался списать одну и ту же сумму налогов дважды.

Источник: ТАСС