В Турции произошло сильное землетрясение
В турецкой провинции Малатья (Турция) произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Очаг залегал на глубине 7 км.
В настоящее время информации о разрушениях пока не поступало. При этом толчки ощущались и в соседних провинциях.
#DEPREM
Büyüklük:5.6 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-05-20
Saat:09:00:14 TSİ
Enlem:38.27417 N
Boylam:38.57944 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/f4MUmldPsk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 20, 2026
