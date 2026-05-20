Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию о становлении многополярного мира

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония подписания двусторонних документов состоялась в среду после переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине.

Лидеры по итогам встречи приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Наряду с ним Путин и Си Цзиньпин подписали еще один концептуальный документ — совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.