Трагедия в мечети Сан-Диего: правозащитники связывают атаку с усилением исламофобии - ФОТО

Вооруженное нападение, совершенное в стенах крупнейшей мечети и исламского центра в Сан-Диего (штат Калифорния, США), шокировало мировую общественность и местных жителей.

В понедельник 18 мая в мечети Сан-Диего были застрелены трое мужчин. Глава полиции Сан-Диего Скотт Валь объявил, что это кровавое событие тщательно расследуется как «преступление на почве ненависти», и к делу привлечено Федеральное бюро расследований (ФБР).

Издание Religion News Service пишет, что в последние месяцы исламские правозащитники предупреждали о росте антимусульманской ненависти и её последствиях. Жертв стрельбы вспоминают как «людей мужества, самопожертвования и веры», которые рисковали собой ради защиты других. Исламский центр Сан-Диего назвал имена погибших: многолетний владелец магазина и хранитель мечети Мансур Казиха, охранник Амин Абдулла и проживающий по соседству Надир Авад.

По словам имама мечети Тахи Хассане, Абдулла погиб, защищая более 200 детей и прихожан. Любимый всеми охранник, как рассказал имам, был убит первым, но перед смертью успел предупредить учителей школы при центре по рации, чтобы они заперли двери классов. Начальник полиции Сан-Диего Скотт Валь заявил на пресс-конференции в понедельник, что Абдулла «вне сомнения спас жизни», задержав стрелков в перестрелке у входа в мечеть.

«Мы никогда не ожидали, что такое может произойти, но в то же время уровень религиозной нетерпимости и ненависти, к сожалению, беспрецедентен для нашей страны, — заявил Хассане. — Все мы ответственны за распространение культуры терпимости и любви».

Федеральные власти в рамках расследования сообщили, что нашли манифест двух подозреваемых, которых полиция обнаружила мертвыми в машине неподалеку. В документе содержались ненавистнические мысли против различных рас и религий.

Абдулла, урожденный Брайан Клаймакс, запомнился общине как герой. Хассане описал его как верующего человека, который часто улыбался и тепло приветствовал детей, взрослых и посетителей мечети. Его дочь, Хаваа Абдулла, говорила об отце как о любящем защитнике, лучшем друге и примере для подражания. На пресс-конференции во вторник днем она начала с чтения Корана, после чего расплакалась, отдавая дань памяти отцу. «Мой отец был главным сторонником безопасности и защиты нашей общины, — сказала она. — Он выступал против любой формы ненависти. Он серьезно относился к своей работе — защищать всех здесь. Он хотел бы, чтобы наша община оставалась единой. Именно этого он бы хотел».

Авад, которого Хассане назвал «преданным» соседом мечети, побежал на помощь, услышав выстрелы, чтобы защитить прихожан и свою жену, преподающую в исламской школе. По данным полиции, Авад и Казиха были убиты на парковке мечети, когда пытались отвлечь стрелков от школы. Именно Казиха первым позвонил в службу 911.

Прихожане ласково называли Казиху «АббулЭзз» — «отец Эзза» по-арабски, в честь его сына Эззата. По словам Хассане, Казиха посвятил мечети 40 лет своей жизни: заботился о книжном магазине, занимался организационными вопросами и готовил еду для прихожан по пятницам и ежедневно во время Рамазана. Особенно известным было его фирменное сирийское чечевичное суп-пюре, которое любили многие прихожане. «Он был нашим дедушкой — он был для нас всем, если честно, — сказал Хассане. — Он был опорой исламского центра».

Имам Мохаммад Факих, руководивший исламским центром Сан-Диего два десятилетия назад, сказал, что Казиха всегда был рядом с мечетью, «всегда помогал и занимался волонтерством». «Я даже не могу представить центр без него, — сказал он. — Все семь имамов, служивших здесь, хорошо его знали. Он любил нас всех и очень уважал».

Фонд помощи семьям погибших собрал более 500 тысяч долларов по состоянию на вторник днем. Отдельный сбор средств для семьи Абдуллы, организованный мечетью и CAIR Сан-Диего, собрал более 2 миллионов долларов.

«Это были люди, которые рисковали собой ради нашей мечети и нашей общины, — говорится в заявлении мечети. — Люди мужества, самопожертвования и веры. Их отсутствие оставит пустоту, которую невозможно заполнить. Они были не просто членами общины — они были семьей».

Мусульманские правозащитники в последние месяцы предупреждали об усилении антимусульманских настроений, в том числе со стороны избранных политиков. По данным нескольких организаций, отслеживающих преступления на почве ненависти, число зарегистрированных исламофобских инцидентов резко выросло в 2025 году по сравнению с предыдущими годами.

Организация Muslim Public Affairs Council, осудившая стрельбу как «ужасающий антимусульманский террористический акт», заявила, что зафиксировала «беспрецедентный одиннадцатикратный рост угроз и нападений на американских мусульман с января 2026 года».

Организация отметила, что антимусульманская риторика со стороны политиков и членов фракции Sharia Free America Caucus, созданной в декабре 2025 года, имеет реальные последствия для американских мусульман.

В 2025 году CAIR получила 8683 жалобы о нарушении гражданских прав — это самый высокий показатель с 1996 года, согласно последнему отчету организации. Группа также зафиксировала 33 инцидента, направленных против американских мечетей и исламских центров в прошлом году.

«Смертельное нападение на американскую мечеть было столь же предсказуемым, сколь и недопустимым, — говорится в заявлении CAIR в понедельник. — Антимусульманская ненависть остается одной из последних социально приемлемых форм предубеждения в американском обществе, и давно пора положить конец терпимости к такой ненависти».

Исследование Института социальной политики и взаимопонимания 2020 года показывает, что большинство руководителей мечетей обеспокоены безопасностью своих религиозных учреждений, а более четверти из них — очень обеспокоены.

Источник: Religion News Service