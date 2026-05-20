Агакерим Самедзаде: «Азербайджан и Турция создали совместный центр выращивания саженцев в Джебраиле»

«В рамках Программы Великого возвращения Азербайджан также развивает зоны зеленой энергии, концепции «умных городов» и «умных сел», а также инициативы по восстановлению экосистем на освобожденных территориях».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Агакерим Самедзаде Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана выступая на панельной сессии «Жилье как передовой рубеж в борьбе с изменением климата», в рамках четвертого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как отметил А. Самедзаде, совместно с Турецкой Республикой Азербайджан также создал центр выращивания саженцев в Джебраиле. Этот центр будет поддерживать деятельность по озеленению в Карабахе и Восточном Зангезуре.

«Азербайджан недавно представил свой ОНУВ 3.0 (Определяемый на национальном уровне вклад) и в настоящее время готовит свою долгосрочную стратегию развития с низким уровнем выбросов».

По его словам, в достижении этих целей важнейшую роль сыграют природоориентированные решения и восстановление экосистем.

Именно поэтому Всемирный день окружающей среды, который в этом году принимает Азербайджан, пройдет под лозунгом: «Вдохновленные природой: ради климата, ради нашего будущего».