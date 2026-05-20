Пашинян: Мы не можем ставить наши интересы ниже интересов России

Армения не будет предпринимать действий во вред интересам России, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"В наших отношениях с Россией мы не будем делать никаких резких действий. С президентом России у меня дружеские отношения. С 2018 года мы провели около 200 телефонных разговоров. Наше отношение к России очень теплое", - сказал Пашинян на встрече с избирателями во время предвыборной кампании, передает Sputnik Армения.

По его словам, Россия - сверхдержава и к ней надо относиться с уважением.

"Я так и отношусь и к России, и к президенту, и главе правительства РФ. Я им говорю, что мы не делали и не будем делать ничего во вред интересам России. Но также мы не можем ставить наши интересы ниже интересов России. Это легитимная позиция. Но в противостояние с Россией мы вступать не будем, диалог на высшем уровне будет продолжен", - заявил Пашинян.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность "интеллигентного развода". В свою очередь Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении "объективной необходимости".

Между тем в МИД России отметили, что Ереван нарушил обещание не предпринимать шагов против России, а молчание западных лидеров и армянской стороны на угрозы Зеленского в адрес ветеранов ВОВ, озвученные на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, уже вписаны в исторические анналы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что нынешний внешнеполитический курс армянских властей рано или поздно приведет к необратимому вовлечению Армении в антироссийскую линию Брюсселя. По ее словам, подобный сценарий будет иметь для Армении политические и экономические последствия.