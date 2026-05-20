Агакерим Самедзаде: «Необходимо поддерживать четкий баланс между ростом городов и защитой природы»

«Сегодня города находятся на передовой линии борьбы с изменением климата».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Агакерим Самедзаде Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана выступая на панельной сессии «Жилье как передовой рубеж в борьбе с изменением климата», в рамках четвертого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, примерно 58% населения мира проживает в городских районах, которые все чаще подвергаются воздействию волн жары, наводнений, нехватки воды и других рисков, связанных с климатом.

«В то же время сама природа подвергается растущему давлению. Именно поэтому природоориентированные решения должны стать неотъемлемой частью жилищной политики и проектов городского развития. Нам необходимо поддерживать четкий баланс между ростом городов и защитой природы», — отметил А. Самедзаде.

По его мнению, природоориентированные решения должны внедряться на каждом этапе городского планирования — от разработки генеральных планов и зонирования до строительства и долгосрочного содержания.

«Азербайджан уже применяет этот подход в своей политике жилищного строительства и городского развития. Стратегия социально-экономического развития на 2022–2026 годы, наряду с её расширением до 2030 года, определяет чистую энергию и зеленый рост в качестве национальных приоритетов», — добавил первый заместитель министра.