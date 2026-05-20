В Казахстане на побережье Каспия нашли 35 погибших тюленей

Сотрудники департамента экологии Мангистауской области обнаружили на побережье Каспийского моря в Казахстане 35 погибших краснокнижных тюленей.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, туши животных были найдены в Тупкараганском районе региона рядом с городом Форт-Шевченко и селом Баутино 19 мая. На месте специалисты взяли пробы воды.

Ранее в этом году на побережье Каспия в Казахстане уже находили погибших тюленей, с конца апреля по середину мая было обнаружено около 300 туш. В департаменте экологии Мангистауской области 19 мая также сообщили, что пробы воды с мест, где ранее находили погибших животных, показали отсутствие в ней загрязняющих веществ.

В Минсельхозе Казахстана ранее сообщали, что специалисты ведомства также проводят исследования биоматериалов, взятых у погибших особей, однако заболевания не обнаруживаются. По версии Минсельхоза, смерть животных может быть связана с естественными природными явлениями, например, выбросами газа при землетрясениях. Случаи гибели тюленей ранее также фиксировались на российском побережье Каспия.