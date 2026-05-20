Пашинян назвал Самвела Карапетяна секретным сотрудником ФСБ России

Премьер-министр Армении, глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян прокомментировал публикации о том, что лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян является агентом Федеральной службы безопасности России.

Как сообщают армянские СМИ, Пашинян высказался по этой теме в ходе предвыборной кампании в Лорийской области.

«Авторитетные международные и армянские СМИ сообщают информацию с обоснованиями о том, что появившийся во внутриполитической жизни Армении калужский олигарх [Самвел Карапетян] является ни больше ни меньше сотрудником Федеральной службы безопасности [России]. То есть человек, который приехал и участвует в политических процессах Армении, фактически является секретным сотрудником ФСБ», — сказал он.

По его словам, этот факт сейчас появился в прессе, и СМИ приводят все обоснования: «Это подтверждает наши представления, потому что всего два дня назад я говорил, что образ действий человека, который вносит в повестку дня вопрос, никогда не фигурировавший в обсуждениях отношений Армения-Азербайджан, невозможно назвать иначе, кроме как образом действий шпиона. Эти люди ежедневно прилагают усилия, чтобы внести в повестку дня вопрос, которого никогда не было в переговорах Армения-Азербайджан. Они начали говорить о трехстах тысячах, а теперь уже дошли до одного миллиона азербайджанцев, которые приедут в Армению: это иначе, чем образом действий агента, шпиона, я назвать не могу, потому что подобного вопроса в переговорах Армения-Азербайджан ни разу не существовало. Почему же эти люди тратят миллионы, чтобы принести и внедрить этот вопрос в политическую повестку Армении?».

Пашинян добавил, что у армянского народа есть возможность не допустить подобного образа действий. «Для этого мы, граждане Республики Армении, должны объединить усилия, чтобы трехглавая партия войны, агентурная партия войны не преодолела порог, необходимый для прохождения в Национальное Собрание. Я с уважением отношусь ко всем нашим международным партнерам, но, извините, присылать сюда агентов для занятия политической деятельности и создания агентурных сетей — это не по-партнерски. То, что калужский олигарх является агентом иностранных спецслужб, означает, что и созданная им партия — это агентурная сеть, и каждый гражданин, который сегодня уже узнал эту информацию, должен сделать выбор: он агент или гражданин? Каждый сторонник, сочувствующий, участник этой партии, каждый сотрудник штаба должны сделать четкий выбор, и я верю, что большинство из них сделает выбор в пользу гражданства, а за теми, кто сделает выбор в пользу агентуры, при всем уважении ко всем международным партнерам, Республика Армения придет», — заключил Пашинян.

Ранее в издании The Insider был опубликован материал, в котором утверждалось, что Самвел Карапетян, по данным его расследования, тесно связан с российскими спецслужбами. Так, отмечается, что согласно утекшим базам данных, при оформлении загранпаспорта в Калуге в 1999 году в графе «место работы» у Карапетяна стояла пометка «ИЦ ФСБ» — такие маркеры МВД ставит на анкетах конфиденциальных информаторов или лиц, работающих под прямым контролем ФСБ. Отмечается, что под давлением Кремля олигарх вошел в состав пророссийского «Лазаревского клуба», профинансировал предвыборный блок «Сильной Армении» и планировал занять пост премьера. Издание пишет, что его кандидатуру Путин лично продвигал на переговорах с Пашиняном.

Источники: «Арменпресс», The Insider