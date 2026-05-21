В Ереване прошло заседание армяно-турецкой комиссии по использованию водных ресурсов

На пограничном пункте пропуска Республики Армения и Турецкой Республики, а затем в административном здании ЗАО «Джрар» Водного комитета Армении состоялось заседание постоянно действующих армяно-турецких комиссий по управлению трансграничными водными ресурсами – «Эксплуатация Сардарапатского регулятора» и «Эксплуатация Ахурянского водохранилища».

Об этом Новости Армения – NEWS.am сообщили в Водном комитете.

Отмечается, что в ходе встречи был достигнут ряд важных договоренностей, но подробности не приводятся.