Начальник Главного управления архитектуры Баку: «Наша цель - чтобы люди меньше времени проводили в пути и больше жили»

«Наша цель — сформировать сбалансированную городскую структуру, в которой люди проводят меньше времени в пути, больше живут и пользуются благами комфортной городской среды».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Риад Гасымов начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку на панельной сессии «Генеральный план Баку - 2040: новая эра городского развития на WUF13», проходящей в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что интегрированная и эффективная система мобильности является одним из ключевых условий для успешного функционирования современного города.

«Генеральный план приоритетным направлением считает развитие общественного транспорта, мультимодальные связи, снижение плотности дорожного движения, а также лучшую интеграцию между жилыми, коммерческими и промышленными зонами», — подчеркнул он.