В День чая Euronews рассказал об азербайджанских чайных традициях - ВИДЕО

В честь отмечаемого 21 мая Международного дня чая на европейском круглосуточном информационном телеканале Euronews вышел сюжет, посвященный азербайджанским чайным традициям.

«В Азербайджане чай - не столько угощение, сколько основа всего распорядка. Местные жители связывают с ним почти все жизненные события: он предшествует беседе, задаёт тон переговорам, смягчает горе и поддерживает разговоры допоздна; сесть за стол без чая здесь непривычно», - отмечается в сюжете, снятом журналистом Euronews Надирой Тюдор в Баку.

В сюжете также рассказывается об армуду - традиционном азербайджанском чайном стакане грушевидной формы, который считается одним из узнаваемых символов чайной культуры страны, как и варенье, являющееся важной частью азербайджанской чайной традиции.

«Варенье подают отдельно, его не мешают в чашке. Сначала пробуют сладкое, потом делают глоток чая. Разница кажется едва заметной, но именно она формирует впечатление: сладость не растворяется, а дозируется», - отмечает Euronews.

Подчеркивается, что «чай здесь подают до еды и после, во время деловых разговоров и дружеских визитов, на свадьбах и на похоронах»: «Один и тот же стакан, один и тот же ритм объединяет поколения - и молодых, и старших».