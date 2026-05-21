Фариз Азизов: «В рамках Госпрограммы в Азербайджане реализуется 26 крупных проектов дорожной инфраструктуры»

Фаига Мамедова12:25 - Сегодня
«Баку превращается в крупный столичный мегаполис. Рост населения, урбанизация, экономическое развитие и повышение мобильности создают совершенно новую нагрузку на транспортную инфраструктуру».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Фариз Азизов на панельной сессии «Генеральный план Баку - 2040: новая эра городского развития на WUF13», проходящей в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Именно поэтому подход нашего агентства выходит далеко за рамки традиционной концепции дорожного строительства. Мы создаем альтернативные транспортные коридоры, перераспределяем транспортные потоки, снижаем нагрузку на существующие сети автомагистралей, повышаем стандарты безопасности и строим более гибкую и жизнестойкую систему мобильности», — подчеркнул он.

По его словам, в рамках Государственной программы ведомство реализует 26 крупных проектов дорожной инфраструктуры, несколько из которых уже находятся в стадии активного строительства.

«Во-первых, это проект автомагистрали М4 Баку — Шамахы. Он соединит автомагистраль М1 Баку — Губа с трассой М4 Баку — Шамахы, что позволит региональному транспорту полностью обходить центр города.

Протяженность коридора составляет 29 километров, он состоит из шести полос движения и включает девять развязок, 13 путепроводов и тоннелей, а также пешеходные переходы.

Его стратегическое значение заключается не только в оптимизации трафика, но и в создании нового уровня транспортной связанности внутри мегаполиса. Проект позволит жителям и логистическим потокам из более отдаленных населенных пунктов Абшерона выходить на северные и западные маршруты, не въезжая в центр Баку. Это означает уменьшение заторов, ускорение движения логистических потоков, сокращение потерь времени в пути и снижение экологической нагрузки на город», — отметил Фариз Азизов.

Спикер также сообщил, что еще одним важным проектом является новое дорожное сообщение между улицей Академика Гасана Алиева и станцией метро "Кёроглу", строительная готовность которого на данный момент приближается к 50%. Данный проект реализуется в одном из самых загруженных транспортных коридоров Баку.

«Как многие из вас знают, он включает четыре тоннеля, подземные пешеходные переходы и решения для бесперебойного движения транспорта, призванные создать альтернативное сообщение между востоком и западом. Это значительно снизит структурную нагрузку на проспект Гейдара Алиева и проспект Зии Буниятова, одновременно улучшая баланс мобильности между различными частями города. Связанность между ключевыми районами станет значительно быстрее, безопаснее и эффективнее», — добавил он.

Представитель ГААДА подчеркнул, что современный город должен проектироваться не только для автомобилей, но и для людей. По этой причине безопасность и доступность для пешеходов также являются ключевыми приоритетами Государственной программы и агентства.

«Такие проекты, как транспортные и пешеходные тоннели, соединяющие жилые зоны, демонстрируют ориентированный на человека подход, при котором эффективность транспорта и комфорт пешеходов развиваются рука об руку. Еще одно важное направление — новое дорожное сообщение между улицей Ахвердиева и улицей Алимардан-бека Топчибашева, которое поможет создать альтернативные городские маршруты и более рационально распределить транспортные потоки по городу.

Уважаемые коллеги! Хотя каждый из этих проектов важен сам по себе, их истинная сила заключается в создании интегрированной городской системы мобильности в тесной координации с нашими партнерскими ведомствами», — заключил Фариз Азизов.

