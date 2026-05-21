Общественное телевидение Армении подверглось масштабной кибератаке

Эфирная и цифровая инфраструктура Общественного телевидения Армении (ОТА) подверглась масштабной кибератаке в последние дни, сообщает News.am.

«Целью атаки было вмешательство в трансляцию мероприятий Европейского политического сообщества, после чего предприняты попытки нарушить также нормальное вещание каналов Общественного телевидения Армении», — говорится в сообщении ОТА.

В нем отмечается, что благодаря оперативным и техническим мерам, принятым специалистами, удалось предотвратить сбои, и попытки атаки не оказали существенного влияния.

Инцидентом занимаются правоохранительные органы, сообщили в ОТА.