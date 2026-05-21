Кобахидзе: у ЕС не получится поссорить Грузию и Армению

«Мы максимально поддерживаем нашу дружественную страну Армению и армянский народ», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире «Имеди LIVE».

Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос о том, «какое впечатление на него производит отношение определённых сил в Брюсселе к Грузии и Армении».

«Что касается сравнения с Арменией, для нас это немного неудобная тема, потому что мы соседи, у нас очень дружеские отношения и стратегическое партнёрство. Исходя из этого, с нашей стороны неправильно сравнивать себя с Арменией. Мы, конечно, не будем этого делать — это было бы неверно.

Но в целом я оценю те попытки, которые мы видим как со стороны местной агентуры, так и их зарубежных покровителей, каким-то образом противопоставить нас Армении, в том числе посредством сравнений. Это не будет иметь никакого успеха ни в каком аспекте и ни в одном направлении. Мы максимально поддерживаем нашу дружественную страну Армению и армянский народ. Это единственное, что мы можем сказать в отношении Армении.

Хочу поблагодарить премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который проявляет особое отношение к Грузии, и это выражается в дружеских отношениях, в том числе непосредственно между правительствами. Он даже прямо сказал, что без Грузии разговоры о евроинтеграции Армении были бы немыслимы.

Вы помните, какое заявление после этого сделал один из европейских высокопоставленных чиновников. Он сказал, что Армения — это кратчайший путь, соединяющий Центральную Азию с Европой. Судя по всему, наряду с экономической стагнацией и другими «благами», европейские бюрократы не слишком сильны и в уроках географии», — заявил премьер-министр.