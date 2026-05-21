Общество

Тарлан Сафаров: «Для реализации транспортного плана Баку создан «цифровой двойник»

Фаига Мамедова12:47 - Сегодня
«Транспортная система Баку строится на основе цифровой и устойчивой модели».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил руководитель Бакинского регионального управления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Тарлан Сафаров на панельной сессии «Генеральный план Баку - 2040: новая эра городского развития на WUF13», проходящей в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что Генеральный план транспорта Баку основан на современном и устойчивом подходе к градостроительству, а модель транзитно-ориентированного проектирования является одним из ключевых столпов этой стратегии. В рамках данной модели развитие города формируется вокруг узлов общественного транспорта.

По словам Т. Сафарова, для реализации плана была создана система «цифрового двойника» (digital twin).

Эта система охватывает миллионы точек данных и играет важную роль в планировании и оценке проектов.

Он также подчеркнул, что Государственная программа на 2025–2030 годы является основным механизмом реализации данной трансформации.

