Тарлан Сафаров: «10 новых станций метро, поезда в поселки и 100 км велодорожек изменят транспортную систему Баку»

«В Баку расширяется общественный транспорт - 368 новых автобусов, 114 км выделенных полос»

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил руководитель Бакинского регионального управления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Тарлан Сафаров на панельной сессии «Генеральный план Баку - 2040: новая эра городского развития на WUF13», проходящей в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он сообщил, что в Баку уже доставлено 368 экологически чистых автобусов и создано 114 километров выделенных автобусных полос. В результате ежедневный активный автобусный парк увеличился на 32% и достиг 2300 единиц, а годовой объем пассажирских перевозок приблизился к 500 миллионам.

Т. Сафаров добавил, что также расширяется железнодорожная сеть: разрабатываются новые маршруты, которые соединят пригородные поселки с центром, и планируется закупка 20 новых пассажирских поездов.

В метрополитене ведется проектирование 10 новых станций, а на узле «28 Мая» за счет разделения линий планируется решить основную проблему загруженности.

Он также отметил, что в Баку уже проложено 65 км велосипедных дорожек, и этот показатель планируется довести до 100 км.