Тарлан Сафаров: «10 новых станций метро, поезда в поселки и 100 км велодорожек изменят транспортную систему Баку»

Фаига Мамедова13:12 - Сегодня
Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил руководитель Бакинского регионального управления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Тарлан Сафаров на панельной сессии «Генеральный план Баку - 2040: новая эра городского развития на WUF13», проходящей в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он сообщил, что в Баку уже доставлено 368 экологически чистых автобусов и создано 114 километров выделенных автобусных полос. В результате ежедневный активный автобусный парк увеличился на 32% и достиг 2300 единиц, а годовой объем пассажирских перевозок приблизился к 500 миллионам.

Т. Сафаров добавил, что также расширяется железнодорожная сеть: разрабатываются новые маршруты, которые соединят пригородные поселки с центром, и планируется закупка 20 новых пассажирских поездов.

В метрополитене ведется проектирование 10 новых станций, а на узле «28 Мая» за счет разделения линий планируется решить основную проблему загруженности.

Он также отметил, что в Баку уже проложено 65 км велосипедных дорожек, и этот показатель планируется довести до 100 км.

