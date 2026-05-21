Фариз Азизов: «Реализуемые проекты позволят значительно уменьшить заторы в Баку»

«Дороги — это не просто асфальт и бетон. Дороги олицетворяют экономическую связанность, территориальный баланс, безопасность, мобильность и, в конечном счете, неотъемлемую часть повседневного качества жизни людей».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Фариз Азизов на панельной сессии «Генеральный план Баку - 2040: новая эра городского развития на WUF13», проходящей в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Мы верим, что реализуемые в настоящее время проекты позволят значительно уменьшить заторы в Баку, оптимизировать нагрузку на центр города, укрепить региональную интеграцию и внести вклад в более жизнестойкое и конкурентоспособное будущее мегаполиса. Баку осознанно проектирует город, в который он стремится превратиться в грядущие десятилетия, и мы уже сегодня строим инфраструктуру этого будущего», — заключил Ф. Азизов.