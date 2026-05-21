СМИ: ближайшее окружение Трампа подталкивает его к соглашению с Тегераном

Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа оказывает на него давление с целью достижения соглашения с Ираном, утверждает израильское телевидение.

Как сообщает израильский 13-й телеканал, вопреки дипломатическим усилиям по заключению соглашения между США и Ираном, в Тель-Авиве преобладает мнение, что Трамп склонен к возобновлению атак.

По данным телеканала, после того как президент США заявил, что не спешит с принятием решений по Ирану, некоторые страны Персидского залива, а также его ближайшее окружение начали подталкивать его к достижению договоренности с Тегераном.

Высокопоставленный израильский чиновник, который пожелал не называть своего имени, в комментарии телеканалу заявил, что устойчивое соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только в случае уступок со стороны Трампа. При этом, по его словам, вариант нанесения ударов по Ирану по-прежнему остается на повестке дня.

Источник отметил, что Трамп примет решение относительно атак на Иран «в ближайшие дни» и развитие текущего кризиса прояснится в скором времени.

Согласно сообщению, вопреки прежним ожиданиям в Тель-Авиве преобладает мнение, что Трамп может вновь рассмотреть силовой сценарий. На этом фоне израильская армия приведена в состояние максимальной боевой готовности.

Ранее израильские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 19 мая провели «довольно долгий и драматичный» телефонный разговор по иранскому вопросу.

Утверждалось, что беседа проходила на фоне возможного сценария ударов США по Ирану, а оба лидера, вероятнее всего, находились «на пороге принятия решения».

Израильский государственный телеканал KAN также утверждал, что армии Израиля и США завершили совместную подготовку к возобновлению атак на Иран.

В СМИ также появлялись сообщения о том, что США и Израиль в течение недели вели интенсивную подготовку к возможным атакам.

Источник: Анадолу