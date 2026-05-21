Архитектурная гармония Баку в творчестве Зивербека Ахмедбекова - ФОТО

First News Media13:02 - Сегодня
В Баку и других уголках Азербайджана сохранилось множество прекрасных зданий, каждое из которых отражает талант и мастерство архитекторов своего времени.

Эти дома и дворцы не только формируют уникальный облик города, но и являются частью его истории, вобравшей в себя дух эпохи нефтяного бума и культурного подъёма. Среди мастеров, создавших этот архитектурный облик, особое место занимает Зивер-бек Ахмедбеков — архитектор, чьё творчество стало ярким примером гармоничного соединения традиций и новаторства, восточных и европейских художественных влияний. Его жизнь и профессиональный путь заслуживают особого внимания.

Зивер-бек Ахмедбеков был первым азербайджанским архитектором, получившим высшее профессиональное образование. Он родился в 1873 году в Шамахе, а в 1902 году с отличием окончил Петербургский институт гражданских инженеров. Свою деятельность он начал в Бакинской губернской администрации, затем работал в городской управе. После образования Азербайджанской Демократической Республики Ахмедбеков занял должность главного архитектора Баку и оставался на этом посту до 1922 года. Отличительной чертой его творчества стало умелое сочетание традиций азербайджанского народного зодчества с архитектурными приёмами Востока и Европы, что придало его работам особую выразительность и художественную цельность.

Среди наиболее значимых произведений Зивербека Ахмедбекова особое место занимают такие архитектурные объекты, как мечеть Таза-пир, мечеть «Имам», молоканская молельня, здание акционерного правления, мечеть «Иттифак», детская больница и мечеть Мухтарова. Каждое из этих сооружений отличается продуманной композицией, выразительной пластикой и вниманием к деталям, что делает их яркими элементами городской среды. Помимо этого, архитектор создал множество других значимых построек, среди которых торговые ряды в Гейчае, жилые дома для чиновников акцизного управления, школа «Саадэт» и ряд иных объектов. Все эти сооружения не только украшают города Азербайджана, но и являются наглядным свидетельством высокого мастерства и творческого наследия выдающегося архитектора.

Один из созданных им домов — яркий архитектурный символ эпохи бакинского нефтяного бума — расположен у станции метро «Низами» и занимает особое место в историческом облике города.

Здание представляет собой выразительный пример городской жилой архитектуры начала XX века, в которой сочетаются элементы эклектики и модерна. Композиция фасада симметрична и строится вокруг центральной оси, подчеркнутой входной группой и балконными выступами. Боковые ризалиты с эркерами придают объёму пластичность и формируют выразительный силуэт здания. Окна второго этажа оформлены декоративными наличниками и завершены изящными сандриками, что усиливает художественную насыщенность фасада. Кованые балконы с плавным рисунком ограждений добавляют лёгкость и утончённость каменной массе здания. Декоративные элементы, включая карнизы, лепные вставки и профилированные тяги, создают гармоничный ритм и придают зданию цельный и завершённый облик.

Этот двухэтажный дом обладает особой исторической ценностью, ведь именно здесь жил легендарный азербайджанский партизан, герой Второй мировой войны Мехти Гусейнзаде, чья жизнь и подвиги навсегда вписаны в историю страны, придавая зданию дополнительное значение как месту памяти и вдохновения.

Перед домом возвышается памятник самому Зивербек Ахмедбеков — выдающемуся мастеру, оставившему значительный след в архитектурном облике Баку. Автором этой скульптурной композиции является народный художник Азербайджана, скульптор Натиг Алиев. Внимательная проработка каждой детали позволяет передать не только внешнее сходство, но и внутренний дух творчества, стремление к совершенству и масштаб личности архитектора. В этом выразительном образе словно соединяются пласты времени, формируя символический мост между прошлым и настоящим. Дом и памятник Зивербеку Ахмедбекову по праву остаются важными символами архитектурного и культурного наследия Баку, напоминая о таланте мастера и значимости его вклада в формирование облика города.

Сегодня имя Зивербек Ахмедбеков увековечено в названии одной из улиц Ясамальского района, что является не просто формальным актом памяти, а символом глубокого уважения к его самоотверженному труду, преданности профессии и той значимой миссии, которую он выполнил, формируя архитектурный облик своей страны. Это имя вписано в городскую ткань так же органично, как и созданные им здания — прочно, достойно и на долгие годы.

Наследие мастера продолжает жить в каждом его сооружении — в строгой гармонии линий, в тонком сочетании традиций и новаторства, в умении чувствовать пространство и время. Его мечети, общественные здания и жилые дома и сегодня формируют уникальный облик Баку и других городов Азербайджана, сохраняя дух эпохи и передавая его новым поколениям. Творчество архитектора остаётся источником вдохновения для современных мастеров, напоминая о высоких стандартах профессии и истинной ценности архитектуры как искусства. И, пожалуй, в этом заключается главная сила его наследия: оно не принадлежит лишь прошлому — оно продолжает жить, дышать и развиваться вместе с городом. Сквозь десятилетия его работы сохраняют свою актуальность и художественную выразительность, становясь связующим звеном между эпохами. Именно поэтому имя Зивербека Ахмедбекова по праву занимает особое место в истории национальной архитектуры, оставаясь символом мастерства, преданности делу и подлинной любви к родной земле.

Автор Вахид Шукюров

