ЕС потребует высылки ряда военных атташе Ирана

Власти Евросоюза планируют ввести санкции против ряда военных атташе Ирана в странах сообщества и потребовать их высылки.

Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ.

По его данным, возможные ограничения связаны с тем, что несколько военных представителей исламской республики якобы связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

29 января глава европейской дипломатии Кая Каллас в X сообщила, что министры иностранных дел ЕС "сделали решающий шаг, признав КСИР террористической организацией".

Источник: ТАСС