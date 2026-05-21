Вице-премьер Казахстана: родные погибших при крушении AZAL получат страховые выплаты

Родственники и иные наследники граждан Казахстана, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи города Актау в 2024 году, получат положенные страховые выплаты, часть средств уже выплачена.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции.

«Я разбирался, из шестерых погибших [граждан Казахстана] часть наследников или прямых родственников - они выплаты все получили. Часть, к сожалению, в судах, потому что некоторые между собой разбираются, кто должен получать выплаты. По одной семье не определено, кто должен получать выплаты. Но кто должен выплачивать - это страховые компании в основном, как азербайджанские, так и российские. И они готовы к выплатам, когда решение такое будет, я думаю, в ближайшее время они получат все то же самое, что и все пассажиры вне зависимости от гражданства», - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать совместное заявление МИД России и Азербайджана об урегулировании вопросов по компенсациям.

Напомним, что крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку-Грозный, произошло 25 декабря 2024 года. Лайнер был подбит средствами ПВО в воздухе над российской территорией, после чего экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку в казахстанском Актау, однако разбился близ этого города. Из находившихся на борту 67 человек (62 пассажира – граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана) в авиакатастрофе погибли 38 пассажиров и членов экипажа, еще 29 человек пострадали.

15 апреля было опубликовано совместное заявление МИД России и Азербайджана, в котором отмечалось, что стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций в связи с крушением самолета в результате «непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации». Астана продолжает расследование причин крушения и готовит окончательный отчет, сообщали ранее в Минтрансе республики.