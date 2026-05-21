 Вице-премьер Казахстана: родные погибших при крушении AZAL получат страховые выплаты | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Вице-премьер Казахстана: родные погибших при крушении AZAL получат страховые выплаты

First News Media12:52 - Сегодня
Вице-премьер Казахстана: родные погибших при крушении AZAL получат страховые выплаты

Родственники и иные наследники граждан Казахстана, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи города Актау в 2024 году, получат положенные страховые выплаты, часть средств уже выплачена.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на пресс-конференции.

«Я разбирался, из шестерых погибших [граждан Казахстана] часть наследников или прямых родственников - они выплаты все получили. Часть, к сожалению, в судах, потому что некоторые между собой разбираются, кто должен получать выплаты. По одной семье не определено, кто должен получать выплаты. Но кто должен выплачивать - это страховые компании в основном, как азербайджанские, так и российские. И они готовы к выплатам, когда решение такое будет, я думаю, в ближайшее время они получат все то же самое, что и все пассажиры вне зависимости от гражданства», - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать совместное заявление МИД России и Азербайджана об урегулировании вопросов по компенсациям.

Напомним, что крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку-Грозный, произошло 25 декабря 2024 года. Лайнер был подбит средствами ПВО в воздухе над российской территорией, после чего экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку в казахстанском Актау, однако разбился близ этого города. Из находившихся на борту 67 человек (62 пассажира – граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана) в авиакатастрофе погибли 38 пассажиров и членов экипажа, еще 29 человек пострадали.

15 апреля было опубликовано совместное заявление МИД России и Азербайджана, в котором отмечалось, что стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций в связи с крушением самолета в результате «непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации». Астана продолжает расследование причин крушения и готовит окончательный отчет, сообщали ранее в Минтрансе республики.

Поделиться:
311

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев рассказал о содержании телефонного разговора с Эммануэлем Макроном

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается дождь

Мнение

Вызов неоколониализму: как Азербайджан вывел Новую Каледонию в центр глобальной ...

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Оценён бюджет проведения «Евровидения-2027» в Болгарии - ВИДЕО

Пушпа Патель на WUF13: Азербайджанское гостеприимство потрясающее, а люди невероятно радушны

В Баку представили фильм Ричарда Гира, посвященный проблеме бездомности - ФОТО - ВИДЕО

Погода на пятницу: В Баку ожидается дождь

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В центре Баку эти улицы переводят в пешеходный режим - ФОТО

С завтрашнего дня в Баку начнут штрафовать за выезд на временные спецполосы

Сгорел еще один объект владельца «EuroHome»

Названа стоимость билетов на поезд Баку - Тбилиси - Баку

Последние новости

Оценён бюджет проведения «Евровидения-2027» в Болгарии - ВИДЕО

Сегодня, 15:33

Захарова напомнила Армении о невозможности совмещать членство в ЕАЭС с интеграцией в евроструктуры

Сегодня, 15:30

Министру нацбезопасности Израиля запретят въезд в Польшу

Сегодня, 15:25

Экс-главу партии Саакашвили приговорили к 2,5 годам

Сегодня, 15:18

Пушпа Патель на WUF13: Азербайджанское гостеприимство потрясающее, а люди невероятно радушны

Сегодня, 15:12

Заместитель генерального секретаря ООН прибыла с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 15:05

В Баку представили фильм Ричарда Гира, посвященный проблеме бездомности - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:58

Погода на пятницу: В Баку ожидается дождь

Сегодня, 14:43

Захарова обвинила Никола Пашиняна в дистанцировании от ЕАЭС

Сегодня, 14:37

Вызов неоколониализму: как Азербайджан вывел Новую Каледонию в центр глобальной дискуссии

Сегодня, 14:25

Ильхам Алиев рассказал о содержании телефонного разговора с Эммануэлем Макроном

Сегодня, 13:58

В İrşad стартовала большая акция «Зелёная пятница»! - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

Спецпосланник Трампа усомнился, что у Гренландии есть суверенитет

Сегодня, 13:52

Макрон позвонил Ильхаму Алиеву и подтвердил поддержку азербайджано-армянского мирного процесса

Сегодня, 13:45

Рауф Агамирзаев: «Города будущего должны быть адаптированы под людей с ограниченными возможностями передвижения»

Сегодня, 13:38

Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:32

Сотрудники АЖД проводят обучение грузинских коллег по вопросам продажи билетов

Сегодня, 13:28

Джамшид Амиров: «MİDA уже сдало в эксплуатацию более 14 тысяч доступных квартир»

Сегодня, 13:25

Иран готовит ответ на комментарии США к тексту возможного соглашения

Сегодня, 13:20

Представитель АЖД о новых поездах Баку-Тбилиси: «Сравнивать с ценами 2019 года некорректно»

Сегодня, 13:15
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25