Захарова пригрозила «незамедлительным ответом» в случае «агрессии против россиян» в Приднестровье

Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье россиян получит незамедлительный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье наших сограждан получит незамедлительный и адекватный ответ. Российская Федерация готова использовать все необходимые средства для обеспечения их безопасности”, - сказала она в ходе брифинга.

Источник: РИА Новости