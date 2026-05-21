Захарова пригрозила «незамедлительным ответом» в случае «агрессии против россиян» в Приднестровье
Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье россиян получит незамедлительный ответ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье наших сограждан получит незамедлительный и адекватный ответ. Российская Федерация готова использовать все необходимые средства для обеспечения их безопасности”, - сказала она в ходе брифинга.
Источник: РИА Новости
