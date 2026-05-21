Представитель агентства автомобильных дорого: «Баку уходит от советского наследия и превращается в полицентричный мегаполис»

«Во многих отношениях Баку сегодня переживает несколько трансформаций одновременно».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Фариз Азизов на панельной сессии «Генеральный план Баку - 2040: новая эра городского развития на WUF13», проходящей в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Он трансформируется из города, во многом сформированного советским градостроительным наследием, в современный полицентричный мегаполис; из избыточно концентрированной городской структуры — в более сбалансированную столичную экосистему; и из промышленного города, определяемого главным образом крупными производственными зонами и монофункциональными районами, — в более гибкую постиндустриальную городскую среду, формируемую мобильностью, услугами, технологиями и меняющимся образом жизни», — отметил он.

По его словам, самый сложный аспект современного городского планирования заключается в том, что города меняются быстрее, чем сами традиционные модели планирования.

«Подобно тому, как военных стратегов часто критикуют за то, что они готовятся к прошлой войне, городские планировщики иногда рискуют готовить города к прошлым моделям общества. Однако современные города развиваются слишком быстро для статических допущений. Непросто предсказать, как люди будут жить, работать и передвигаться через 20 лет», — подчеркнул Фариз Азизов.

Спикер задался вопросами: продолжит ли рост городов расширяться в сторону пригородных зон? Изменит ли удаленная и гибридная работа структуру дорожного движения на постоянной основе? Будут ли города будущего вращаться вокруг монофункциональных деловых кварталов или же вокруг многофункциональных городских пространств смешанного использования?

«И, пожалуй, самый главный вопрос из всех: как изменится сама роль городов в ответ на технологические, демографические, экономические, энергетические и социальные трансформации? Это чрезвычайно сложные вопросы. Но даже если мы не можем идеально предсказать будущее, мы все равно обязаны предвидеть его как можно более разумно. Именно поэтому долгосрочное стратегическое планирование приобретает критически важное значение», — заключил представитель ГААДА.