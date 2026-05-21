Иран готовит ответ на комментарии США к тексту возможного соглашения

Иран готовит ответ на комментарии США к тексту возможной договоренности об урегулировании конфликта, сообщило иранское агентство ISNA.

"Иран готовит ответ на присланный США текст. Иранский же текст ... сосредоточен на рамочных общих положениях, деталях, а также на шагах по выстраиванию доверия в качестве гарантий (соблюдения возможного соглашения - ред.)", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что визит командующего армии Пакистана Асима Мунира в Тегеран в четверг призван сократить разрыв в позициях для того, чтобы подготовить почву для принятия меморандума между США и Ираном.

В то же время, сообщила ISNA, преодоление разногласий требует отказа Вашингтона от военных устремлений.

Ранее МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает комментарии Вашингтона к тексту возможного соглашения, стороны обмениваются комментариями, взяв за основу иранские предложения из 14 пунктов.