Джамшид Амиров: «MİDA уже сдало в эксплуатацию более 14 тысяч доступных квартир»

«Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) представило основные направления своей деятельности в сфере жилищного строительства».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Джамшид Амиров Руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) на панельной сессии «Генеральный план Баку - 2040: новая эра городского развития на WUF13», проходящей в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Джамшид Амиров заявил, что улучшение жилищного обеспечения граждан в Азербайджане является одним из главных приоритетов государственной политики, и именно с этой целью было создано MİDA.

По его словам, к настоящему времени реализовано 19 проектов, в рамках 11 из которых в эксплуатацию сдано более 14 тысяч доступных квартир. Еще 3 проекта завершены на освобожденных от оккупации территориях.

При выборе земельных участков под новые проекты в качестве основных критериев берутся близость к рабочим местам, экологическая чистота и градостроительные принципы, после чего осуществляется реализация в соответствии со стандартами проектирования и строительства.

Д. Амиров отметил, что квартиры, предлагаемые агентством, примерно на 25% дешевле рыночной стоимости, а также существует возможность оформления долгосрочной ипотеки с первоначальным взносом в размере 10%.

Квартиры сдаются с полным ремонтом, кухонной мебелью и системой отопления. В жилых комплексах также предусматривается вся необходимая социальная инфраструктура: школы, детские сады, зеленые зоны и детские площадки.

Он добавил, что посредством электронной системы «Льготное жилье» (Güzəştli mənzil) прием обращений осуществляется полностью прозрачно и в режиме реального времени, а данные проверяются через интегрированные системы государственных структур. По его словам, государственно-частное партнерство также играет важную роль в этой сфере, и цель заключается не только в строительстве жилья, но и в формировании более устойчивой и взаимосвязанной жизненной среды.