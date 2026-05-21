Представитель АЖД о новых поездах Баку-Тбилиси: «Сравнивать с ценами 2019 года некорректно»

Поезда, которые будут введены в эксплуатацию на рейсе Баку–Тбилиси–Баку, отвечают современным стандартам.

Об этом, как сообщает 1news.az, заявил журналистам в ходе медиатура руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Бахтияр Гаджиев.

По его словам, на маршруте используются вагоны известного швейцарского производителя «Stadler Rail»: «Сравнивать их со старыми поездами некорректно. Прежние купейные вагоны можно сопоставить с нынешним классом «комфорт», а вагоны СВ - с классом «комфорт+». Однако замечу, что и «комфорт+», и «комфорт» превосходят своих предшественников - как по уровню сервиса, так и по комфортабельности».

Б.Гаджиев сообщил, что в поездах будет предусмотрено обслуживание трёх классов - «комфорт», «комфорт+» и «люкс»: «Это позволит пассажирам путешествовать с большим удобством. Также обеспечена инклюзивность - для людей с ограниченными возможностями передвижения выделены специальные места и созданы дополнительные условия для посадки и высадки. Между некоторыми купе предусмотрены перегородки, что создаёт дополнительные удобства для семей и групп».

Касаясь времени в пути, представитель АЖД отметил, что поездка займёт около 9 часов 30 минут: «В это время включены остановки на азербайджанской и грузинской границах - примерно по 1 часу каждая. Они связаны с прохождением пограничного и таможенного контроля».

Он также добавил, что система продажи билетов откроется в ближайшее время, и там же будут отражены цены на другие направления: «С 2024 года применяется динамическое ценообразование. Пассажиры, приобретающие билеты за 25–30 дней, смогут воспользоваться более выгодными тарифами. Это и помогает пассажирам планировать поездки, и позволяет нам заблаговременно оценивать спрос».

Была также предоставлена информация о первых рейсах: «Первые поезда будут состоять из 6 вагонов - один вагон-ресторан, три вагона класса «комфорт», остальные – «комфорт+» и «люкс». Общая вместимость - 118 пассажиров. Первый поезд отправится из Баку 25 мая в 23:00 и прибудет в Тбилиси на следующий день в 08:41. В обратном направлении поезд будет ежедневно отходить из Тбилиси в 21:00 и прибывать в Баку в 06:24».

Касаясь вопроса питания, Б.Гаджиев уточнил, что питание в стоимость билета не включено: «Однако пассажирам предлагаются дорожные пакеты, в которые входят средства гигиены - салфетки, шампунь, гель для душа и другие необходимые принадлежности. В вагонах также предусмотрены мультимедийные услуги, телевизоры, санузлы и душевые кабины. В купе класса «люкс» каждое купе оснащено отдельным санузлом и душем».

Комментируя обсуждение цен, представитель компании сообщил, что тарифы для класса «комфорт» уже были объявлены накануне, а в ближайшее время станут известны цены на классы «комфорт+» и «люкс»: «Сравнивать эти тарифы с ценами 2019 года некорректно: изменился уровень сервиса, а за последние годы сказались такие факторы, как глобальная инфляция и удорожание энергоносителей. Рост транспортных тарифов наблюдается во всём мире».

Б.Гаджиев также сообщил, что в поездах на данном маршруте будет доступен интернет.

Читайте по теме:

Стали известны новые подробности о современных поездах на маршруте Баку-Тбилиси - ФОТО

Гражданам Азербайджана разрешили въезд и выезд в Грузию железнодорожным транспортом

Названа стоимость билетов на поезд Баку - Тбилиси - Баку

Баку-Тбилиси без пересадок: как запуск поезда изменит поездки между двумя странами

Гафар Агаев