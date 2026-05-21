Спецпосланник Трампа усомнился, что у Гренландии есть суверенитет

Спецпосланник президента США Джефф Лэндри назвал своей миссией включение территории Гренландии в доктрину Монро.

Политик усомнился, что у датской автономии есть суверенитет, но призвал не бояться «захвата» со стороны США.

«Миссия в том, чтобы распространить на эту территорию доктрину Монро (декларация исключительных интересов США в западном полушарии – ред.) таким образом, чтобы это позитивно сказалось на Гренландии. Когда я говорил с гренландцами, всякий раз я спрашивал: вы хотели бы, чтобы здесь присутствовали США? Не все говорят нет - они хотят более тесных отношений», - сказал Лэндри в интервью телерадиокомпании Danmarks Radio по итогам своего первого визита в Нуук.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп заботится о таких людях. Интервьюер уточнил, делается ли все это со стопроцентным уважением суверенитета Гренландии. «Я считаю, что это начинается с вопроса: есть ли у Гренландии сейчас суверенитет? Я не знаю этого, это вопрос, который я хотел бы им [гренландцам] задать», - сказал Лэндри, который также занимает пост губернатора Луизианы.

Политик заверил, что в истории США «не было случаев, когда бы американское присутствие осуществлялось без уважения к суверенитету». «Это то, что США делали постоянно. Даже в тех странах, куда мы приходили, чтобы дать свободу, мы возвращались и давали им суверенитет, тогда как, будем честны, другие страны так не делали. Поэтому я думаю, что суверенитет - это очень важное слово здесь в Гренландии. И я думаю, это определенно то, что следует обсуждать за столом переговоров», - добавил спецпосланник американского президента.

Лэндри заверил, что «никому не стоит опасаться» захвата Гренландии Соединенными Штатами, отвечая на уточняющий вопрос. Он сказал, что доложит Трампу об итогах визита по возвращении в США. «Я здесь, чтобы сделать все возможное, чтобы объяснить президенту свое видение того, как объединить Гренландию и США», - добавил политик.

