Сотрудники АЖД проводят обучение грузинских коллег по вопросам продажи билетов

Сотрудничество между Азербайджанскими железными дорогами и грузинской стороной расширяется в направлении организации железнодорожного сообщения по маршруту Баку–Тбилиси–Баку и интеграции систем продажи билетов.

Об этом в ходе медиатура сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Бахтияр Гаджиев, передаёт 1news.az.

По его словам, в настоящее время сотрудники АЖД проводят для грузинских коллег обучение по интеграции систем продажи билетов: «Цель этих тренингов - обеспечить полноценную интеграцию билетных систем. Система должна быть выстроена таким образом, чтобы пассажиры могли приобретать билеты - как из Баку в Тбилиси, так и из Тбилиси в Баку - с любой из сторон».

Бахтияр Гаджиев также отметил, что в ближайшее время Грузинская железная дорога перейдёт на программное обеспечение АЖД.

Кроме того, по его словам, весь подвижной состав - поезда и вагоны, задействованные на рейсах Баку–Тбилиси–Баку, - полностью принадлежит Азербайджанским железным дорогам.

«В ряде случаев с технической точки зрения предусматривается и пересечение границы локомотивами АЖД с продолжением движения до Тбилиси. Это осуществляется на основе взаимной договорённости и при возникновении оперативной необходимости», — добавил представитель АЖД.

